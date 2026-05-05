ОКОЛО 200 СПОРТСМЕНОВ СОБЕРЕТ ТУРНИР ПО БОКСУ ПАМЯТИ РОМАНА ЧИРИКБАЯ В ГУДАУТЕ
Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 7 мая в Гудауте стартует IX Международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера Абхазии и России, кавалера ордена Леона Романа Чирикбая. Соревнования состоятся среди юношей в возрастных категориях 13-14 и 15-16 лет.
Турнир примет гудаутская детско-юношеская спортивная школа имени Михаила Чачба. Торжественное открытие запланировано на 7 мая в 16:00.
Ожидается участие около 200 спортсменов из Абхазии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, а также регионов России – Татарстана, Чувашии, Московской и Саратовской областей, ХМАО–Югры, Краснодарского края и Оренбурга.
