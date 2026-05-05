НА ПЕРВЫЙ СЕЗОН МАСШТАБНОГО КОНКУРСА «РОСМОЛОДЁЖЬ.ГРАНТЫ» ПОСТУПИЛО 17 ТЫСЯЧ ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Завершен прием заявок на первый сезон масштабного конкурса «Росмолодёжь.Гранты». Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, инициатива вызвала огромный интерес: от граждан России и Абхазии поступило 17 тысяч проектных заявок. Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и дает молодым людям шанс получить до 1 млн рублей на реализацию творческих, спортивных и международных проектов.

Грантовую поддержку получают не только инициативные граждане, но и организации. Итоги в этой категории уже подведены:

• 57 вузов получат суммарно 878 млн рублей на двухгодичные программы поддержки университетских инициатив.

• 43 некоммерческие организации (НКО) выиграли гранты на общую сумму 69 млн рублей.

Выделенные средства пойдут на важнейшие направления: создание современных молодежных пространств, вовлечение в науку, поддержку студенческих объединений, наставничество, развитие добровольчества, патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти.

Имена победителей среди физических лиц (от 14 до 35 лет) во всех 18 номинациях будут объявлены совсем скоро – до 19 июня.