В ПРЕДДВЕРИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СУББОТНИКА

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Администрации Сухума прошло рабочее совещание по проведению субботника 6 мая, в преддверии Дня Победы. Вел совещание глава столицы Тимур Агрба. Присутствовали заместители главы Константин Тарба, Инал Авидзба, а также руководители профильных подразделений столичной администрации и управ микрорайонов Сухума.

Общереспубликанский субботник стартует в 10 утра. На совещании обсудили разделение зон ответственности. Работники всех муниципальных учреждений столицы выйдут на уборку закрепленных объектов и прилегающих территорий. За некоторыми ведомствами закреплены определенные места (например, фуникулер за Администрацией Сухума) и парковые зоны, куда и направятся в среду сотрудники, вместо рабочих кабинетов.

В преддверии праздника поручено усилить контроль за чистотой дорог, задействовать поливомоечную машину и подметальную технику – особое внимание уделят маршруту массовых мероприятий. Дорожно-ремонтно-строительным службам поручено залатать части улиц, где коммунальщиками велись аварийные работы, планируется укладка асфальта (ориентировочно четверг/пятница, с учетом погоды).