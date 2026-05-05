В ПРЕДДВЕРИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СУББОТНИКА
Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Администрации Сухума прошло рабочее совещание по проведению субботника 6 мая, в преддверии Дня Победы. Вел совещание глава столицы Тимур Агрба. Присутствовали заместители главы Константин Тарба, Инал Авидзба, а также руководители профильных подразделений столичной администрации и управ микрорайонов Сухума.
В преддверии праздника поручено усилить контроль за чистотой дорог, задействовать поливомоечную машину и подметальную технику – особое внимание уделят маршруту массовых мероприятий. Дорожно-ремонтно-строительным службам поручено залатать части улиц, где коммунальщиками велись аварийные работы, планируется укладка асфальта (ориентировочно четверг/пятница, с учетом погоды).
