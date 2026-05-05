 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НАПРАВИЛ ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС УЧАСТНИКАМ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА

Новости Вторник, 05 мая 2026 18:27
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НАПРАВИЛ ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС УЧАСТНИКАМ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба направил приветственный адрес участникам российско-абхазского молодежного форума в Нальчике. Приветствие главы государства на торжественном открытии форума зачитал вице-премьер, председатель Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.

В приветствии говорится:

«Уважаемый Казбек Валерьевич!

Благодарю Вас за приглашение делегации Абхазии принять участие в столь важном и значимом форуме. Особо хочу отметить Ваш вклад в дело сближения молодежи Абхазии, Кабардино-Балкарии и Российской Федерации в целом, укрепление дружеских связей между нашими народами.

Уважаемые участники форума, дорогие друзья!

Искренне приветствую вас – представителей активной и инициативной молодежи.

Особое значение сегодня имеет общение между молодежью Абхазии и России. Именно в таких встречах формируется взаимопонимание, укрепляется доверие и закладываются прочные основы успешного сотрудничества.

Особый смысл имеет для нас то, что форум проходит в столице братской Кабардино-Балкарской Республики. Наши народы связывают исторические, по-настоящему братские отношения, проверенные временем и испытаниями.

Эта дружба не возникла случайно – она передается из поколения в поколение как ценность, которую необходимо беречь и развивать. В самый сложный период современной истории Абхазии – в годы Отечественной войны народа Абхазии – на помощь пришли наши братья с Северного Кавказа. Их поддержка стала проявлением подлинного братства и солидарности.

Сегодня вам – сыновьям и дочерям тех, кто защищал Абхазию, предстоит продолжить и укрепить дружбу, заложенную вашими отцами, наполнить её новым смыслом и совместными достижениями.

Убежден, что ваш форум станет эффективной площадкой для обмена опытом, рождения новых идей и проектов, а также укрепления дружеских связей.

Желаю вам плодотворной работы, интересных дискуссий, новых знакомств и самых приятных впечатлений!»

***

Накануне форума в Нальчик прибыла делегация из Абхазии.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 05 мая 2026 18:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПРЕДДВЕРИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СУББОТНИКА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ РАЗРАБОТАЛО ПРОЕКТ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА В АБХАЗИИ СЕГОДНЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.