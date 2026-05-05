ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НАПРАВИЛ ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС УЧАСТНИКАМ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба направил приветственный адрес участникам российско-абхазского молодежного форума в Нальчике. Приветствие главы государства на торжественном открытии форума зачитал вице-премьер, председатель Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.

В приветствии говорится:

«Уважаемый Казбек Валерьевич!

Благодарю Вас за приглашение делегации Абхазии принять участие в столь важном и значимом форуме. Особо хочу отметить Ваш вклад в дело сближения молодежи Абхазии, Кабардино-Балкарии и Российской Федерации в целом, укрепление дружеских связей между нашими народами.

Уважаемые участники форума, дорогие друзья!

Искренне приветствую вас – представителей активной и инициативной молодежи.

Особое значение сегодня имеет общение между молодежью Абхазии и России. Именно в таких встречах формируется взаимопонимание, укрепляется доверие и закладываются прочные основы успешного сотрудничества.

Особый смысл имеет для нас то, что форум проходит в столице братской Кабардино-Балкарской Республики. Наши народы связывают исторические, по-настоящему братские отношения, проверенные временем и испытаниями.

Эта дружба не возникла случайно – она передается из поколения в поколение как ценность, которую необходимо беречь и развивать. В самый сложный период современной истории Абхазии – в годы Отечественной войны народа Абхазии – на помощь пришли наши братья с Северного Кавказа. Их поддержка стала проявлением подлинного братства и солидарности.

Сегодня вам – сыновьям и дочерям тех, кто защищал Абхазию, предстоит продолжить и укрепить дружбу, заложенную вашими отцами, наполнить её новым смыслом и совместными достижениями.

Убежден, что ваш форум станет эффективной площадкой для обмена опытом, рождения новых идей и проектов, а также укрепления дружеских связей.

Желаю вам плодотворной работы, интересных дискуссий, новых знакомств и самых приятных впечатлений!»

Накануне форума в Нальчик прибыла делегация из Абхазии.