 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ РАЗРАБОТАЛО ПРОЕКТ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА В АБХАЗИИ СЕГОДНЯ

Новости Вторник, 05 мая 2026 18:30
Оцените материал
(0 голосов)
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ РАЗРАБОТАЛО ПРОЕКТ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА В АБХАЗИИ СЕГОДНЯ

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство экономического развития России, совместно с российской компанией «КАВКАЗ. РФ», разработало проект горнолыжного курорта в Абхазии. В конце апреля его представили на Кавказском инвестиционном форуме на Ставрополье.

Проект предполагает строительство 200 км горнолыжных трасс и 70 км дорог. Как сообщил министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия на пресс-конференции в АГТРК, реализация проекта создаст 6 тысяч рабочих мест и добавит 25 % к ВВП республики.

Место для постройки пока не выбрано, но рассматриваются Гулрыпшский, Ткуарчалский, Гагрский и Гадаутские районы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 05 мая 2026 18:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НАПРАВИЛ ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС УЧАСТНИКАМ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ДМИТРИЯ ДЖУМУТИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.