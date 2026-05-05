МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ РАЗРАБОТАЛО ПРОЕКТ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА В АБХАЗИИ СЕГОДНЯ

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство экономического развития России, совместно с российской компанией «КАВКАЗ. РФ», разработало проект горнолыжного курорта в Абхазии. В конце апреля его представили на Кавказском инвестиционном форуме на Ставрополье.

Проект предполагает строительство 200 км горнолыжных трасс и 70 км дорог. Как сообщил министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия на пресс-конференции в АГТРК, реализация проекта создаст 6 тысяч рабочих мест и добавит 25 % к ВВП республики.

Место для постройки пока не выбрано, но рассматриваются Гулрыпшский, Ткуарчалский, Гагрский и Гадаутские районы.