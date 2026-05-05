УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ДМИТРИЯ ДЖУМУТИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Ткуарчалского района в Ткуарчалский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело по обвинению Джумутия Дмитрия Бесиковича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Предварительным расследованием установлено, что 18 января 2026 года в селе Уакум Ткуарчалского района Джумутия Дмитрий Бесикович, находясь в домовладении своего родственника Джумутия Нодари Геннадиевича, по месту их фактического совместного проживания, действуя умышленно и целенаправленно произвел из охотничьего одноствольного ружья модели «Иж-17» 16 калибра один прицельный выстрел в правую височную область головы последнему, причинив проникающее огнестрельное дробовое ранение, повлекшее смерть потерпевшего на месте.

В отношении Джумутия Д.Б. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, последний содержится в ИВС ОВД по Ткуарчалскому району.