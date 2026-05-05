ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ МАИ ГАБЛАЯ
Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Галского района возбуждено уголовное дело в отношении Габлая Маи Армоевны по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Предварительным следствием установлено, что в июне 2025 года, Габлая Мая Армоевна, из корыстных побуждений выдала гражданину Гегечкори Евгению Вахтанговичу поддельную справку о том, что его сын Гегечкори Цотне Евгениевич является учеником 8 класса средней школы №1 города Гал, который фактически не проживал на территории Республики Абхазия, для предоставления в паспортное отделение по Галскому району паспортного управления МВД, получив от последнего денежное вознаграждение.
Галским районным судом в отношении Габлая М.А. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
