Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством вице-президента Республики Абхазия Беслана Бигвава состоялось заседание рабочей группы по разработке проекта Закона «О едином социальном взносе». В нем приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента Дмитрий Шамба, представители Правительства, Парламента, а также руководители государственных внебюджетных фондов. В ходе заседания состоялся предметный обмен мнениями по ключевым положениям законопроекта.

Проект закона направлен на совершенствование системы обязательных социальных платежей и формирование устойчивых механизмов финансирования социальной защиты граждан, включая пенсионное обеспечение, медицинскую помощь, социальную реабилитацию инвалидов войны 1992-1993 годов, а также реализацию государственной политики в сфере демографии и репатриации.

Документ предусматривает введение единого социального взноса, который заменит действующую систему нескольких страховых платежей во внебюджетные фонды при сохранении их функционирования и нормативного распределения средств.

Ключевыми преимуществами реформы являются упрощение администрирования, консолидация платежей, снижение нагрузки на фонд оплаты труда во внебюджетном секторе и сокращение дисбаланса между бюджетной и внебюджетной сферами.

Проектом также определяются категории плательщиков, объекты обложения, порядок расчёта и уплаты взноса, а также меры контроля и ответственности.

Администрирование взноса предлагается централизовать в системе налоговых органов, что позволит повысить собираемость платежей и эффективность контроля.

Отдельное внимание уделено установлению ставок: для бюджетных организаций – 16,5%, для иных категорий плательщиков – 20%. Предусматривается также отмена ряда действующих платежей, в том числе удержания в размере 1% из заработной платы работников.

Ожидается, что принятие закона позволит увеличить поступления во внебюджетные фонды, обеспечить большую прозрачность системы и создать равные условия для всех категорий плательщиков.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2027 года.