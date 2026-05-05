ВЕДЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ В АЭРОПОРТ «СУХУМ»
Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. «Абхазская железная дорога» ведет капитальный ремонт железнодорожных путей, необходимых для доставки топлива в аэропорт «Сухум». На станции Дранда железнодорожникам предстоит уложить 910 метров полотна – 300 метров уже готовы.
Сейчас мастера меняют крепления и готовят путь к отсыпке щебнем. Хотя на работу отведено 90 дней, специалисты планируют завершить строительство с опережением графика.
«Данный путь предназначен для подачи горюче-смазочных материалов для аэропорта города Сухум. Планируем закончить работы раньше срока», – сообщил мастер пути «АЖД» Евгений Тюпляев.
