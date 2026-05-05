 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МАЙЯ ЦЫБУЛЕВСКАЯ НАЗНАЧЕНА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 05 мая 2026 19:24
Оцените материал
(0 голосов)
МАЙЯ ЦЫБУЛЕВСКАЯ НАЗНАЧЕНА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Указом Президента Бадры Гунба Майя Цыбулевская назначена вице-премьером Республики Абхазия.

Цыбулевская Майя Васильевна, 16 июля 1985 года рождения.

В 2002 г. окончила среднюю школу № 14 им. А.П. Чехова, г. Сухум.

2002 – 2007 гг. – обучение на биолого-географическом факультете Абхазского государственного университета по специальности «биология»;

2013 – 2015 гг. – обучение в магистратуре биолого-географического факультета Абхазского государственного университета по направлению «экология»;

2006 – 2009 гг. – преподаватель биологии и химии в с/ш № 4 им. Д. И. Гулиа г. Сухум;

С 2009 г. по настоящее время – старшим преподаватель биолого-географического факультета Абхазского государственного университета;

2013 – 2021 гг. – преподаватель биологии в с/ш № 2 им. А.С. Пушкина г. Сухум;

С 2012 г. по настоящее время – научный сотрудник Отдела гидробиологии и ресурсов моря Института экологии Академии наук Абхазии;

2018 – 2021 гг. – Министерство просвещения Республики Абхазия, главный специалист, методист биологии и химии;

С 2025 г. по настоящее время – начальник Управления общего среднего и профессионального образования Министерства просвещения Республики Абхазия.

Замужем.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 05 мая 2026 19:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЕДЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ В АЭРОПОРТ «СУХУМ» КАМА АДЗИНБА НАЗНАЧЕНА МИНИСТРОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.