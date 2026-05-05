МАЙЯ ЦЫБУЛЕВСКАЯ НАЗНАЧЕНА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Указом Президента Бадры Гунба Майя Цыбулевская назначена вице-премьером Республики Абхазия.
Цыбулевская Майя Васильевна, 16 июля 1985 года рождения.
В 2002 г. окончила среднюю школу № 14 им. А.П. Чехова, г. Сухум.
2002 – 2007 гг. – обучение на биолого-географическом факультете Абхазского государственного университета по специальности «биология»;
2013 – 2015 гг. – обучение в магистратуре биолого-географического факультета Абхазского государственного университета по направлению «экология»;
2006 – 2009 гг. – преподаватель биологии и химии в с/ш № 4 им. Д. И. Гулиа г. Сухум;
С 2009 г. по настоящее время – старшим преподаватель биолого-географического факультета Абхазского государственного университета;
2013 – 2021 гг. – преподаватель биологии в с/ш № 2 им. А.С. Пушкина г. Сухум;
С 2012 г. по настоящее время – научный сотрудник Отдела гидробиологии и ресурсов моря Института экологии Академии наук Абхазии;
2018 – 2021 гг. – Министерство просвещения Республики Абхазия, главный специалист, методист биологии и химии;
С 2025 г. по настоящее время – начальник Управления общего среднего и профессионального образования Министерства просвещения Республики Абхазия.
Замужем.
