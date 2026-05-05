КАМА АДЗИНБА НАЗНАЧЕНА МИНИСТРОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Адзинба Кама Гарриевна, родилась 2 декабря 1982 года в г. Сухум;

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Указом Президента Бадры Гунба министром социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия назначена Кама Адзинба.

С 1989 г. по 1998 г. обучение в 10-й Сухумской горской средней школе;

С 1998 г. обучалась в средней школе с. Джгерда, которую окончила в 2000 г.

В 2000 г. поступила на юридический факультет Ленинградского государственного областного университета, после окончания первого курса перевелась в Московскую государственную юридическую академию имени О. Е. Кутафина (МГЮА), которую окончила в 2005 году;

В 2007 году поступила в очную аспирантуру Дипломатической академии МИД РФ по специальности 12.00.10 «Международное право. Европейское право»;

2006-2007 гг. – юрист в организации «Московская городская реклама» (г. Москва);

С 2008 г. по настоящее время – преподаватель кафедры истории и теории международных отношений исторического факультета Абхазского государственного университета;

С 2017 г. по настоящее время – младший научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии;

2018-2020 гг. – начальник Управления по труду и занятости Министерства труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия;

2020- 2025 гг. – заместитель министра социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;

С 13 октября 2025 г. по настоящее время – врио министра социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия.

Замужем, мать троих детей.