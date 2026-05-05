ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
АСТАМУР ГУНИЯ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 05 мая 2026 19:32
Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Указом президента Бадры Гунба Эдуард Бутба освобожден от должности министра здравоохранения Республики Абхазия.

Другим Указом главы государства министром здравоохранения назначен Астамур Гуния.

Гуния Астамур Карбеевич, 26 октября 1976 года рождения;

В 1993 году окончил с/ш № 1 г. Гудаута;

1993-1999 гг. – обучение на медицинском факультете Кабардино-Балкарского государственного университета по специальности «Лечебное дело»;

1999-2000 гг. – интернатура на базе Сухумской городской клинической больницы по специальности «Общая хирургия»;

2000-2004 гг. – общим хирург в хирургическом отделении Сухумской городской клинической больницы;

2004-2006 гг. – обучение в ординатуре на базе Ставропольской медицинской академии по специальности «Урология»;

2006-2014 гг. – врач-уролог урологического отделения Сухумской городской клинической больницы;

2014-2020 гг. – заведующий урологическим отделением Сухумской городской клинической больницы;

2020-2022 гг. – исполняющий обязанности главного врача Сухумской городской инфекционной больницы;

С 2022 г. по настоящее время – главный врач Сухумской городской инфекционной больницы;

Заслуженный врач Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» 3 степени;

Женат, четверо детей.

