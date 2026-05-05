ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
БЕСЛАН ЦВИЖБА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Вторник, 05 мая 2026
Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Указом президента Республики Абхазия Бадры Гунба Владимир Ануа освобожден от должности министра обороны Республики Абхазия.

Указом главы государства министром обороны назначен Беслан Цвижба.

Цвижба Беслан Андреевич, 30 марта 1970 года рождения;

С 1988 г. по 1990 г. служил в Советской Армии в Приволжско-Уральском военном округе;

В 1990 году поступил на историко-юридический факультет Абхазского государственного университета;

В январе 1992 года поступил на службу в Абхазскую гвардию, состоял в должности командира роты специального назначения;

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992 -1993 гг. Награжден орденом «Леона»;

С 1993 г. по 1994 г. – заместитель начальника отдела боевой подготовки Министерства обороны Республики Абхазия;

С 1994 г. по 2001 г. – начальник войск ПВО Министерства обороны Республики Абхазия;

В 1998 году окончил Абхазский государственный университет по специальности «История»;

С 2001 г. по 2005 г. – начальник ПВО, командир 3-го дивизиона ПВО Министерства обороны Республики Абхазия;

С 2005 г. по 2008 г. – командующий ПВО Министерства обороны Республики Абхазия;

В 2008 г. окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Республики Абхазия;

С 2008 г. по 2010 г. – начальник Разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия;

С 2010 года по настоящее время – первый заместитель министра обороны Республики Абхазия;

В 2011 г. обучение в Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации;

Воинское звание: генерал-полковник;

Женат, трое детей.

