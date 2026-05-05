БЕСЛАН ЦВИЖБА НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Указом президента Республики Абхазия Бадры Гунба Владимир Ануа освобожден от должности министра обороны Республики Абхазия.

Цвижба Беслан Андреевич, 30 марта 1970 года рождения;

С 1988 г. по 1990 г. служил в Советской Армии в Приволжско-Уральском военном округе;

В 1990 году поступил на историко-юридический факультет Абхазского государственного университета;

В январе 1992 года поступил на службу в Абхазскую гвардию, состоял в должности командира роты специального назначения;

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992 -1993 гг. Награжден орденом «Леона»;

С 1993 г. по 1994 г. – заместитель начальника отдела боевой подготовки Министерства обороны Республики Абхазия;

С 1994 г. по 2001 г. – начальник войск ПВО Министерства обороны Республики Абхазия;

В 1998 году окончил Абхазский государственный университет по специальности «История»;

С 2001 г. по 2005 г. – начальник ПВО, командир 3-го дивизиона ПВО Министерства обороны Республики Абхазия;

С 2005 г. по 2008 г. – командующий ПВО Министерства обороны Республики Абхазия;

В 2008 г. окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Республики Абхазия;

С 2008 г. по 2010 г. – начальник Разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия;

С 2010 года по настоящее время – первый заместитель министра обороны Республики Абхазия;

В 2011 г. обучение в Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации;

Воинское звание: генерал-полковник;

Женат, трое детей.