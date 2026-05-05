ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

БЕСЛАН ПЕРЦХЕЛИЯ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Указом президента Республики Абхазия Бадры Гунба от должности министра сельского хозяйства освобожден Беслан Джопуа. Распоряжением главы государства Беслан Джопуа назначен советником президента Республики Абхазия.

Сегодня же президент подписал Указ о назначении Беслана Перцхелия министром сельского хозяйства Республики Абхазия.

Перцхелия Беслан Дмитриевич, 22 июня 1975 года рождения;

В 1992 году окончил с/ш № 15 г.Очамчыра;

1997-1999 гг. – технолог в ГК «Абхазтабак»;

В 1999 году окончил биолого-географический факультет Абхазского государственного университета по специальности «Биология»;

1999-2005 гг. – лесничий Очамчырского лесного хозяйства;

2001-2004 гг. – заместитель председателя Очамчырского районного собрания;

2005-2007 гг. – заместитель главы администрации Очамчырского района;

В 2010 году окончил агро-инженерный факультет Абхазского государственного университета по специальности «Технология субтропических и пищевкусовых продуктов»

2010-2011 гг. управляющий АЗК ООО «РН-Абхазия»;

2013-2014 гг. – заместитель директора РУП «Молочный завод»;

С 2023 г. по настоящее время – член Общественной палаты Республики Абхазия;

Женат. Трое детей.

