БЕСЛАН ПЕРЦХЕЛИЯ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Указом президента Республики Абхазия Бадры Гунба от должности министра сельского хозяйства освобожден Беслан Джопуа. Распоряжением главы государства Беслан Джопуа назначен советником президента Республики Абхазия.
Сегодня же президент подписал Указ о назначении Беслана Перцхелия министром сельского хозяйства Республики Абхазия.
Перцхелия Беслан Дмитриевич, 22 июня 1975 года рождения;
В 1992 году окончил с/ш № 15 г.Очамчыра;
1997-1999 гг. – технолог в ГК «Абхазтабак»;
В 1999 году окончил биолого-географический факультет Абхазского государственного университета по специальности «Биология»;
1999-2005 гг. – лесничий Очамчырского лесного хозяйства;
2001-2004 гг. – заместитель председателя Очамчырского районного собрания;
2005-2007 гг. – заместитель главы администрации Очамчырского района;
В 2010 году окончил агро-инженерный факультет Абхазского государственного университета по специальности «Технология субтропических и пищевкусовых продуктов»
2010-2011 гг. управляющий АЗК ООО «РН-Абхазия»;
2013-2014 гг. – заместитель директора РУП «Молочный завод»;
С 2023 г. по настоящее время – член Общественной палаты Республики Абхазия;
Женат. Трое детей.
