АЛИАС АВИДЗБА НАЗНАЧЕН ПОМОЩНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Распоряжением президента Бадры Гунба Авидзба Алиас Витальевич назначен помощником президента Республики Абхазия.
Авидзба Алиас Витальевич, 22 августа 1985 года рождения;
2001-2005 гг. – обучение на филологическом факультете Абхазского государственного университета по специальности «Актерское искусство»;
2005-2006 гг. – служба в Вооруженных силах Республики Абхазия;
2006-2007 гг. – главный специалист ЗАО «СЭНЭМИ» г. Краснодар;
2006-2008 гг. – директор делового центра УДЦ «Феникс»;
2008 -2014 гг. – председатель общественного движения «Молодая Абхазия»;
2009-2014 гг. – обучение в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление»;
2014-2015 гг. – заместитель министра образования, науки, спорта и молодежной политики Республики Абхазия;
2015-2017 гг. – председатель Государственного комитета Республики Абхазия по молодежной политике;
2014-2022 гг. – актер Абхазского государственного молодежного театра;
С 2022 г. – участник СВО в составе Интернациональной бригады «Пятнашка», командир 1-го батальона;
С 2023 г. – советник министра просвещения Российской Федерации на общественных началах;
Женат, трое детей.
