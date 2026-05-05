Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
АЛИАС АВИДЗБА НАЗНАЧЕН ПОМОЩНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Вторник, 05 мая 2026 19:45
АЛИАС АВИДЗБА НАЗНАЧЕН ПОМОЩНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 5 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Распоряжением президента Бадры Гунба Авидзба Алиас Витальевич назначен помощником президента Республики Абхазия.

Авидзба Алиас Витальевич, 22 августа 1985 года рождения;

2001-2005 гг. – обучение на филологическом факультете Абхазского государственного университета по специальности «Актерское искусство»;

2005-2006 гг. – служба в Вооруженных силах Республики Абхазия;

2006-2007 гг. – главный специалист ЗАО «СЭНЭМИ» г. Краснодар;

2006-2008 гг. – директор делового центра УДЦ «Феникс»;

2008 -2014 гг. – председатель общественного движения «Молодая Абхазия»;

2009-2014 гг. – обучение в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление»;

2014-2015 гг. – заместитель министра образования, науки, спорта и молодежной политики Республики Абхазия;

2015-2017 гг. – председатель Государственного комитета Республики Абхазия по молодежной политике;

2014-2022 гг. – актер Абхазского государственного молодежного театра;

С 2022 г. – участник СВО в составе Интернациональной бригады «Пятнашка», командир 1-го батальона;

С 2023 г. – советник министра просвещения Российской Федерации на общественных началах;

Женат, трое детей.

