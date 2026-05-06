 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В НАЛЬЧИКЕ ОТКРЫЛСЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЙ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Новости Среда, 06 мая 2026 13:12
Оцените материал
(0 голосов)
В НАЛЬЧИКЕ ОТКРЫЛСЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЙ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Торжественное открытие российско-абхазского перекрестного молодежного форума в Нальчике началось с яркой презентации национальной культуры и традиций. На площади перед Домом молодежи развернулась масштабная выставка народного искусства и национальных подворий, ставшая центральным событием старта форума.

Гостям представили кабардинское, балкарское и русское подворья, где мастера из разных районов республики продемонстрировали изделия в традиционном стиле, а также угощали блюдами национальной кухни. Каждое подворье сопровождалось небольшими концертными выступлениями, создавая атмосферу настоящего культурного праздника. Отдельная экспозиция была посвящена общественным связям Абхазии и Кабардино-Балкарии.

После знакомства с выставкой участники направились на официальную церемонию открытия форума, который собрал порядка 300 человек.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков подчеркнул значимость форума для укрепления взаимодействия молодежи двух стран.

«Форум направлен на формирование устойчивых горизонтальных связей между молодежью России и Абхазии, развитие совместных проектов и инициатив, обмен лучшими практиками в сфере государственной молодежной политики. Кабардино-Балкарию и Абхазию связывают добрые отношения, и мы рады вас сегодня приветствовать», – отметил он.

Приветственный адрес от имени президента Абхазии Бадры Гунба зачитал вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.

«Особое значение сегодня имеет общение между молодежью Абхазии и России. Именно в таких встречах формируется взаимопонимание, укрепляется доверие, закладываются прочные основы успешного сотрудничества», – отметил Хагба.

Ранее участники форума возложили цветы к памятнику добровольцам из Кабардино-Балкарии – защитникам Абхазии.

Первый этап форума проходит в Нальчике с 4 по 8 мая. Мероприятие направлено на укрепление дружеских и партнерских связей, развитие культурных, образовательных и волонтерских инициатив, а также создание площадки для диалога и обмена опытом.

В составе абхазской делегации – молодые специалисты в сфере педагогики, медицины, бизнеса, культуры и спорта. Российскую сторону представляют студенты, лидеры общественных организаций и волонтерских движений.

Программа форума очень насыщена. В нее вошли большая панельная дискуссия о молодежном контексте, семь тематических секций от «Крепкой семьи» до кавказского креативного кластера, откровенный разговор «Героическая связь поколений» с ветеранами войны в Абхазии и участниками СВО, стажировки на реальных предприятиях, съемки телефестиваля «Кунацкая» и вечер национальных танцев под живой оркестр. А пешие экскурсии по Нальчику расписаны до глубокого вечера.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 06 мая 2026 13:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 МАЯ 2026 ГОДА БОЛЕЕ 40 ИНОСТРАННЫХ УЧАСТНИКОВ ПРИЕДУТ В АБХАЗИЮ НА ПРОГРАММУ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.