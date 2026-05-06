В НАЛЬЧИКЕ ОТКРЫЛСЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЙ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Торжественное открытие российско-абхазского перекрестного молодежного форума в Нальчике началось с яркой презентации национальной культуры и традиций. На площади перед Домом молодежи развернулась масштабная выставка народного искусства и национальных подворий, ставшая центральным событием старта форума.

Гостям представили кабардинское, балкарское и русское подворья, где мастера из разных районов республики продемонстрировали изделия в традиционном стиле, а также угощали блюдами национальной кухни. Каждое подворье сопровождалось небольшими концертными выступлениями, создавая атмосферу настоящего культурного праздника. Отдельная экспозиция была посвящена общественным связям Абхазии и Кабардино-Балкарии.

После знакомства с выставкой участники направились на официальную церемонию открытия форума, который собрал порядка 300 человек.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков подчеркнул значимость форума для укрепления взаимодействия молодежи двух стран.

«Форум направлен на формирование устойчивых горизонтальных связей между молодежью России и Абхазии, развитие совместных проектов и инициатив, обмен лучшими практиками в сфере государственной молодежной политики. Кабардино-Балкарию и Абхазию связывают добрые отношения, и мы рады вас сегодня приветствовать», – отметил он.

Приветственный адрес от имени президента Абхазии Бадры Гунба зачитал вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.

«Особое значение сегодня имеет общение между молодежью Абхазии и России. Именно в таких встречах формируется взаимопонимание, укрепляется доверие, закладываются прочные основы успешного сотрудничества», – отметил Хагба.

Ранее участники форума возложили цветы к памятнику добровольцам из Кабардино-Балкарии – защитникам Абхазии.

Первый этап форума проходит в Нальчике с 4 по 8 мая. Мероприятие направлено на укрепление дружеских и партнерских связей, развитие культурных, образовательных и волонтерских инициатив, а также создание площадки для диалога и обмена опытом.

В составе абхазской делегации – молодые специалисты в сфере педагогики, медицины, бизнеса, культуры и спорта. Российскую сторону представляют студенты, лидеры общественных организаций и волонтерских движений.

Программа форума очень насыщена. В нее вошли большая панельная дискуссия о молодежном контексте, семь тематических секций от «Крепкой семьи» до кавказского креативного кластера, откровенный разговор «Героическая связь поколений» с ветеранами войны в Абхазии и участниками СВО, стажировки на реальных предприятиях, съемки телефестиваля «Кунацкая» и вечер национальных танцев под живой оркестр. А пешие экскурсии по Нальчику расписаны до глубокого вечера.