БЕСЛАН АРШБА: УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ В РОССИЙСКИХ ФОРУМАХ ВЫРОСЛО В 15 РАЗ

Среда, 06 мая 2026
Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Начальник молодежного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорта Беслан Аршба выступил на панельной дискуссии в рамках российско-абхазского перекрестного молодежного форума, где представил ключевые направления развития молодежной политики и сотрудничества с Россией.

Открывая выступление, Аршба поприветствовал участников форума и поздравил их с предстоящим Днем Победы, подчеркнув значение 9 мая как символа единства народов. Он отметил, что гуманитарные и молодежные связи между странами продолжают укрепляться, в том числе благодаря совместным образовательным и форумным инициативам.

Особое внимание в выступлении было уделено образовательному направлению. По его словам, ежегодно до 150 абитуриентов из Абхазии поступают в российские вузы по бюджетной квоте, предоставляемой правительством России. При этом сохраняется высокий спрос на технические специальности. Он подчеркнул, что важной задачей остается создание условий для последующего трудоустройства молодых специалистов в республике.

Говоря о вовлеченности молодежи в международные и российские проекты, Аршба привел значительный рост участия: если в 2024 году в форумной кампании на территории России приняли участие около 100 человек, то в 2025 году этот показатель превысил 1200 участников.

«Это 15-кратный рост, который свидетельствует о высоком интересе молодежи к таким площадкам», – отметил он.

В числе ключевых системных шагов Аршба назвал разработку межведомственной целевой программы по развитию молодежной политики сроком на пять лет. Документ охватывает развитие инфраструктуры, поддержку молодежных инициатив, а также расширение международного сотрудничества.

Отдельный акцент был сделан на взаимодействии с Росмолодежью и дирекцией Всемирного фестиваля молодежи. В Абхазии уже открыто первое в мире Представительство дирекции фестиваля, что, по словам Аршбы, стало важным шагом в расширении возможностей для молодежи. Кроме того, в республике начало работу представительство Российского общества «Знание», обеспечивающее доступ к ведущим лекторам и образовательным программам.

Аршба также сообщил, что в сентябре текущего года Абхазия примет один из этапов Всемирного фестиваля молодежи. Ожидается участие порядка 40 иностранных представителей из разных стран, что станет важным событием для развития международных гуманитарных связей.

Завершая выступление, он подчеркнул необходимость выстраивания горизонтальных связей между молодежью и государством, а также создания условий для формирования активных молодежных сообществ внутри республики. По его словам, государство должно отвечать на запросы молодых людей и создавать возможности для реализации их потенциала.

«Мы обязаны сформировать все необходимые социально-экономические условия для развития творческого и интеллектуального потенциала нашей молодежи», –подчеркнул Аршба.

