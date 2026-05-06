ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСКОМИТЕТОМ АБХАЗИИ И МИНМОЛОДЕЖИ КБР

Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Нальчике на полях российско-абхазского перекрестного молодежного форума подписан Меморандум о сотрудничестве между Государственным комитетом по делам молодежи и спорта и Министерством по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Документ закрепили вице-премьер, председатель Госкомитета Таращ Хагба и министр по делам молодежи КБР Азамат Люев. Церемония состоялась в Доме молодежи – центральной площадке форума, который проходит с 4 по 8 мая и объединил порядка 150 представителей абхазской делегации и участников из почти трех десятков регионов России.

Меморандум определяет основные направления взаимодействия сторон в сфере молодежной политики. В частности, речь идет об обмене опытом в реализации профильных программ, развитии физической культуры и спорта, организации совместных форумов, образовательных мероприятий и молодежных лагерей, а также содействии взаимным визитам делегаций и реализации совместных инициатив.