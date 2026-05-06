ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
КУБОК ПО КОННОМУ СПОРТУ ПАМЯТИ СУЛТАНА СОСНАЛИЕВА ПРОЙДЕТ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 9 МАЯ

Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Скачка памяти Героя Абхазии, генерала Султана Сосналиева состоится 9 мая в Кабардино-Балкарской Республике в рамках скакового дня. В этом году она станет самой масштабной за всю историю проведения по размеру призового фонда – он составит 500 тысяч рублей.

Призовой фонд сформирован при поддержке президента Абхазии Бадры Гунба.

Участие в скачке примут девять лошадей, дистанция составит 1800 метров.

Об этом в интервью ТАСС на полях российско-абхазского перекрестного молодежного форума сообщил президент Федерации конного спорта Абхазии Асхад Агрба.

