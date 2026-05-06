ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба представил коллективу Министерства социального обеспечения и демографической политики нового руководителя Каму Адзинба. Глава Правительства отметил профессиональный опыт Камы Гарриевны и её глубокое знание специфики работы ведомства.

С октября 2025 года она временно исполняла обязанности министра, а до этого в течение пяти лет занимала должность заместителя министра.

Владимир Делба подчеркнул важность задач, стоящих перед министерством, особо выделив вопросы социальной поддержки населения и реализации эффективной демографической политики.

«Простых задач не бывает, они всегда сложные, но они решаемы. С помощью коллег и профессионального коллектива это будет достигаться легче и быстрее. Успехов Вам в новой должности и всему коллективу новых достижений», – отметил премьер.

Премьер-министр поблагодарил бывшего министра Руслана Аджба за проделанную работу.

«Руслан Таифович Аджба руководил министерством определенное количество лет и, безусловно, такого результата бы не было, если бы он сам не вкладывал все свои знания и силы в достижение этих целей», – отметил Делба.

В свою очередь Кама Адзинба поблагодарила руководство страны за оказанное доверие.