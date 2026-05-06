ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА
Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками.
Был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О ратификации Протокола к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия от 23 октября 2020 г.». Протокол к Соглашению был подписан 27 апреля 2026 года.
В обсуждении данного вопроса принял участие начальник УПО МВД Республики Абхазия Батал Агрба.
По итогам обсуждения члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии принять рассмотренный законопроект.
Последнее от Super User
- ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВОВАЛА В ЦЕРЕМОНИИ ПРОЩАНИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
- КУБОК ПО КОННОМУ СПОРТУ ПАМЯТИ СУЛТАНА СОСНАЛИЕВА ПРОЙДЕТ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 9 МАЯ
- ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСКОМИТЕТОМ АБХАЗИИ И МИНМОЛОДЕЖИ КБР
- БЕСЛАН АРШБА: УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ В РОССИЙСКИХ ФОРУМАХ ВЫРОСЛО В 15 РАЗ