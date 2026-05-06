ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Среда, 06 мая 2026 16:25
ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками.

Был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О ратификации Протокола к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия от 23 октября 2020 г.». Протокол к Соглашению был подписан 27 апреля 2026 года.

В обсуждении данного вопроса принял участие начальник УПО МВД Республики Абхазия Батал Агрба.

По итогам обсуждения члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии принять рассмотренный законопроект.

