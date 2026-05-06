ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВОВАЛА В ЦЕРЕМОНИИ ПРОЩАНИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Сухум. 6 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Парламента Республики Абхазия в составе спикера Лаши Ашуба и руководителя Аппарата Парламента Вадима Бжания находится в Уфе, где сегодня прошла церемония прощания с Председателем Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константином Толкачёвым.
Лаша Ашуба выступил на траурном митинге, выразив соболезнования от имени руководства и народа Республики Абхазия.
Константин Толкачёв бессменно возглавлял Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан с 1999 года.
