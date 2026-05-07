ПАРЛАМЕНТ РАТИФИЦИРОВАЛ ПРОТОКОЛ К РОССИЙСКО-АБХАЗСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О СОФИНАНСИРОВАНИИ ЗАРПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ
Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента ратифицировали Протокол к «Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия» от 23 октября 2020 г.
Протокол к Соглашению был подписан 27 апреля 2026 года.
Начальник Управления правового обеспечения МВД Батал Агрба отметил, что реализация протокола, подписанного 7 апреля с руководством МВД России, позволит существенно увеличить уровень оплаты труда сотрудников органов внутренних дел.
Согласно документу, повышение будет проходить в несколько этапов.
К 2026 году средняя заработная плата сотрудников органов внутренних дел составит порядка 46 000 рублей, что означает рост примерно на 55%.
Программа повышения продолжится в 2027 и 2028 годах. К завершению этого периода общий рост зарплат планируется довести до 95%.
Финансирование расходов берет на себя российская сторона (95%), доля софинансирования из бюджета Республики Абхазия составит 5%.
Об этом сообщает Апсныпресс.
Последнее от Super User
- ИНСПЕКЦИЯ ПО МТС СУХУМСКОГО И ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНОВ
- УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ГЕОРГИЯ И АЛХАСА АХУБА СЕМЕНОВИЧА НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД
- ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ЗА 2025 ГОД
- В АБХАЗИИ УЧРЕДИЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»
- ИЗ УФЫ В СУХУМ ВЫЛЕТЕЛ ПЕРВЫЙ РЕЙС