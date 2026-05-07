ПАРЛАМЕНТ РАТИФИЦИРОВАЛ ПРОТОКОЛ К РОССИЙСКО-АБХАЗСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О СОФИНАНСИРОВАНИИ ЗАРПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ

Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента ратифицировали Протокол к «Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия» от 23 октября 2020 г.

Протокол к Соглашению был подписан 27 апреля 2026 года.

Начальник Управления правового обеспечения МВД Батал Агрба отметил, что реализация протокола, подписанного 7 апреля с руководством МВД России, позволит существенно увеличить уровень оплаты труда сотрудников органов внутренних дел.

Согласно документу, повышение будет проходить в несколько этапов.

К 2026 году средняя заработная плата сотрудников органов внутренних дел составит порядка 46 000 рублей, что означает рост примерно на 55%.

Программа повышения продолжится в 2027 и 2028 годах. К завершению этого периода общий рост зарплат планируется довести до 95%.

Финансирование расходов берет на себя российская сторона (95%), доля софинансирования из бюджета Республики Абхазия составит 5%.

Об этом сообщает Апсныпресс.