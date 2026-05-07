ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли во втором окончательном чтении проекты законов об исполнении бюджетов шести внебюджетных фондов Абхазии за 2025 год. Отчеты об исполнении бюджетов представили руководители фондов.

Исполнение бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. за 2025 год составило:

по доходам – 273 млн 588,6 тыс. руб.;

по расходам – 257 млн 924,8 тыс. руб;

остаток денежных средств Фонда на 1 января 2026 года – 22 млн 62,9 тыс. руб.

Фонд обязательного медицинского страхования

Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 г. составлял 9 млн 500,8 тыс. руб.

По итогам отчетного периода основные показатели бюджета Фонда составили:

по доходам – 98 млн 693,9 тыс. руб.;

по расходам – 90 млн 445,9 тыс. руб.

Остаток денежных средств на счетах Фонда на 1 января 2026 года составил 17 млн 748,8 тыс. руб.

Большая часть средств фонда была направлена на:

– обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания в стационаре государственных мед учреждений;

– обеспечение химиопрепаратами онкологических больных, в том числе рядом химиопрепаратов для третьей линии химиотерапии.

Пенсионный фонд

Согласно представленным данным, исполнение бюджета Пенсионного фонда за отчетный период составило:

по доходам – в сумме 2 млрд 26 млн 821,1 тыс. руб.;

по расходам – 1 млрд 859 млн 79,7 тыс. руб.

Основная часть расходов Пенсионного фонда в 2025 году была направлена на своевременную выплату государственных пенсий, пособий и доплат к российским пенсиям отдельным категориям граждан.

Дорожный фонд

Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 г. составлял 12 млн 126,1 тыс. руб.

Исполнение основных финансовых показателей Фонда за 2025 г. составило:

по доходам – 140 млн 976,9 тыс. руб.;

по расходам – 141 млн 930,6 тыс. руб.;

остаток денежных средств на 1 января 2026 года з – 11 млн 172,4 тыс. руб.

Средства Дорожного фонда направлялись на содержание, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, а также на обеспечение безопасности дорожного движения в республике.

Фонд репатриации

Остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 г. составлял 6 млн 333,5 тыс. руб.

Бюджет Фонда в 2026 г. по доходам исполнен в сумме 351 млн 19,6 тыс. рублей. Расходы составили 343 млн 759,6 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2026 года остаток средств на счету Фонда составил 13 млн 593,5 тыс. рублей.

Фонд социального страхования и охраны труда

По итогам отчетного периода доходы Фонда составили 266 млн 790,5 тыс. рублей, в то время как расходы были исполнены в сумме 257 млн 124,8 тыс. рублей.

Об этом сообщает Апсныпресс.