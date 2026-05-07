Новости Четверг, 07 мая 2026 17:43
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ГЕОРГИЯ И АЛХАСА АХУБА СЕМЕНОВИЧА НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение и направлено в Верховный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Ахуба Георгия Отаровича в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 203, пунктами «е», «з» части 2 статьи 99, частью 3 статьи 217 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия и Ахуба Алхаса Семеновича в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 203, пунктами «е», «з» части 2 статьи 99, частью 3 статьи 217 и частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Речь идет о факте умышленного убийства, совершенного устойчивой вооруженной группой (бандой), общеопасным способом – Авидзба Гарри Хиударовича, имевшего место 09 мая 2025 года в городе Сухум, по улице 4-ое Марта, напротив дома №15, а также незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщалось ранее, 09 мая 2025 года в порядке статей 91,92 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия Ахуба Г.О. был задержан и в отношении последнего 12 мая 2025 года Сухумским городским судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

10 мая 2025 года в порядке статей 91,92 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия Ахуба А.С. был задержан и в отношении последнего 13 мая 2025 года Сухумским городским судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вместе с тем, один из фигурантов настоящего уголовного дела – Ахуба Беслан Зурабович после совершения преступления скрылся от следственных органов, в связи с чем, 20 мая 2025 года органом расследования объявлен в розыск.

