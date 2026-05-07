ИНСПЕКЦИЯ ПО МТС СУХУМСКОГО И ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНОВ

Новости Четверг, 07 мая 2026 17:46
Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Министр сельского хозяйства Беслан Перцхелия совместно с начальником отдела механизации Астамуром Асландзия, начальником агроотдела Эдуардом Барганджия и Главгостехнадзором Бесланом Авидзба проинспектировали машинно-технологические станции (МТС) Сухумского и Гулрыпшского районов.

В текущем сезоне аграриям Абхазии пришлось подстраиваться под капризы природы. Неблагоприятные погодные условия сместили привычный график, однако подготовка к весенне-полевым работам не останавливается.

Текущая ситуация на полях

Традиционно аграрный календарь республики сильно зависит от осадков, из-за чего пахотный сезон может длиться вплоть до июля.

• Частный сектор: владельцы личных подворий уже приступили к обработке земли.

• Госпредприятия: крупные хозяйства планируют массовый выход техники на поля в июне.

«В прошлом году районные МТС вспахали более 1100 гектаров. С учетом смежных сельхозработ общая площадь обработанных земель превысила отметку в 2000 гектаров», – подчеркнули в ведомстве.

Технический потенциал и инвестиции

На данный момент парк МТС по всей республике включает 97 тракторов, из которых 77 единиц полностью исправны и готовы к нагрузкам. Правительство понимает важность технического перевооружения, поэтому на 2026 год запланировано серьезное финансирование:

• 10 млн рублей – на закупку запасных частей для текущего ремонта.

• 100 млн рублей – на масштабное обновление парка сельхозтехники.

Несмотря на готовность «железа», главным вопросом остается кадровый ресурс. Отрасль испытывает острый дефицит механизаторов. Сезонный характер занятости и ограниченные объемы работ снижают привлекательность этой профессии для молодых специалистов.

Комплексный подход

Помимо основной пахоты, в районах уже развернуты сопутствующие работы: боронование и посев. Это позволяет обеспечить полный цикл подготовки почвы и заложить фундамент для будущего урожая в оптимальные агротехнические сроки.

« УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ГЕОРГИЯ И АЛХАСА АХУБА СЕМЕНОВИЧА НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД
