БЮДЖЕТНЫЕ ДЫРЫ И «ЗАВИСШИЕ» МИЛЛИОНЫ: БЮДЖЕТЫ ШЕСТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ВЫЗВАЛИ ВОПРОСЫ У ДЕПУТАТОВ

Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента заслушали отчеты и приняли законопроекты об исполнении бюджетов шести внебюджетных фондов за 2025 год. Процедура утверждения отчетов сопровождалась критикой и множеством вопросов со стороны депутатов почти по каждому фонду.

Наиболее оживленной оказалась дискуссия вокруг отчета Фонда репатриации. Контрольная палата выявила в его деятельности ряд нарушений, связанных преимущественно с нецелевым расходованием бюджетных средств.

Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям и финансам Беслан Халваш подчеркнул, что Парламент принимает бюджет фонда в виде закона, в котором прописаны основные цели расходования средств.

«Это закон, который вы обязаны исполнять, и здесь не может быть иных трактовок. Контрольная палата справедливо указывает на корень проблемы, а именно на отсутствие у фонда государственной целевой программы. Ни Фонд репатриации, ни Госкомитет по репатриации до сих пор не инициировали создание ни краткосрочных, ни долгосрочных программ. Если вы хотите работать системно, то почему такая программа до сих пор не представлена? Задача была поставлена, и её нужно выполнять, а не ограничиваться громкими заявлениями», – отметил Халваш.

Заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба привел конкретные примеры сомнительных трат: покупка шкатулок по 150 тысяч рублей или книг, не имеющих отношения к репатриации.

«Вопрос к руководству фонда: как покупка литературы по юриспруденции на 130 тысяч рублей соотносится с вашей прямой деятельностью? Это ли является поддержкой соотечественников?» – задался вопросом Отырба.

В защиту главы фонда выступил депутат Венори Бебия. Он отметил, что руководство фонда лишь исполняет спускаемые сверху директивы:

«Получается, что председателю фонда просто спускают указание. В декабре – за 10 дней перевести 20 миллионов на ЭКО – и он переводит. Какие цели он может прописать? Ему говорят, а он направляет средства».

Депутат Инар Гицба, в свою очередь, указал на системный сбой: фонд, созданный под государственную программу по возвращению соотечественников, существует сам по себе уже много лет, так как самой программы нет.

Депутат Тимур Бейя добавил, что бюджет в 330 миллионов рублей в год – это серьезные деньги:

«У меня конкретный вопрос ко всем нам: какой эффект? Где наши репатрианты? Мы сидим, молчим, а деньги переводят туда-сюда».

Его поддержал Геннадий Цулая, назвав возвращение соотечественников важнейшим государственным вопросом, требующим детального разбора.

Венори Бебия призвал коллег, не скрывать правду: многие не хотят возвращаться на историческую родину, так как в Турции уровень жизни выше.

«Там больницы, университеты, газ, свет. Люди поедут тогда, когда здесь жизнь станет лучше. Нужно обратить внимание на эти моменты, а не просто принимать отчеты, когда программа не работает», – резюмировал Бебия.

Отчет Дорожного фонда также вызвал вопросы.

Беслан Халваш констатировал, что из года в год депутаты слышат одни и те же ответы на одни и те же вопросы.

В ближайшее время Парламент планирует привлечь МВД для улучшения администрирования транспортного налога, чтобы четко понимать объем недопоступлений в бюджет.

Депутат Тимур Бейя потребовал установить светофор на опасном трехполосном участке трассы в районе поворота на Бзыпта.

«Я выступаю от имени народа и устал от бесконечных согласований. Дети ежедневно переходят эту дорогу, рискуя жизнью. Цена вопроса – около 1,5-2 млн рублей. Мне говорят про «нормативы» и «статус трассы». Но почему в районе Псоу светофоры стоят даже на маленьких переулках? На этом перекрестке у магазина – самое оживленное место. Летом аварии там происходят через день. Хватит перекладывать ответственность между «Абхазавтодором» и ГАИ. Никакие технические регламенты не могут быть важнее безопасности людей», – заявил депутат.

Зампредседателя Дорожного фонда Виталий Цвижба отметил, что деньги фонд найдет, но вопрос упирается в нормативно-правовые аспекты, которые фонд не может решить в одиночку.

Ситуация с доходами фонда остается критической, считает зампредседателя Контрольной палаты Зураб Отырба: при начисленных Госавтоинспекцией 92 млн рублей транспортного налога в фонд поступило только 52 млн. Кроме того, 11 млн рублей фонда «зависли» в виде долга «Сбербанка» (общий долг банка государству – 43 млн руб.), материалы по этому делу уже направлены в Генпрокуратуру.

Председатель Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Дмитрий Тарба отчитался о расходах: 11,9 млн – на медикаменты, 3 млн – на стоматологию, 2,5 млн – на лечение. Он признал, что из-за небольших поступлений возникали задержки, но сейчас утвержден график погашения долгов перед «Абхазфармацией» и закрыты вопросы по стоматологическим услугам.

Однако Зураб Отырба назвал ситуацию тревожной: на начало года долг фонда составил 78 млн рублей.

«Это показатель того, что реальные потребности людей растут быстрее возможностей. Более 50 млн – это долги за лекарства. Мы рискуем, что поставщики прекратят отгрузку, а российские клиники перестанут принимать наших граждан. При годовом доходе в 300 млн, четверть бюджета – это накопленный долг. Это требует немедленного решения на уровне Кабмина», – подчеркнул Отырба.

По информации председателя Пенсионного фонда Дениса Гулария, остаток средств на 1 января 2026 года составил 400 млн рублей. Но Контрольная палата указала на огромную дебиторскую задолженность – 608 млн рублей.

«Это лишь верхушка айсберга, так как 281 организация не представила ведомости. У фонда есть мощный рычаг – право выставления инкассовых поручений. Увеличение собираемости взносов — это наша прямая обязанность перед пенсионерами, чьи надбавки сейчас не покрывают реальных потребностей», – резюмировал Отырба.

Об этом сообщает Апсныпресс.