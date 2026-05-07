О ХОДЕ РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ

Сухум. 7 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Как рассказал глава города Тимур Агрба вместе с замглавы Управления президента России по общественным проектам Александром Журавским в интервью для АГТРК и Sputnik Абхазия, реконструкция идёт по плану, но в процессе реконструкции объём работ увеличивается. После демонтажа облицовочного камня подпорной стенки выяснилось, что капремонта требует и подпорная стена, и отбойная стена. Также пришлось заняться ливневыми коллекторами и инженерной инфраструктурой.

«Все эти дополнительные работы потребовали внесения изменений в проектно-сметную документацию и дополнительного прохождения экспертизы в Российской Федерации. Безусловно, всё это влияет на ход работ», – сказал он. – «Вносят свои коррективы и дожди».

Но сроки, по словам мэра, сильно не сдвигаются. Каждый месяц планируется торжественно открывать новые участки набережной.

Сейчас работы идут в парке у памятника Неизвестному солдату. Благодаря финансированию Международного аэропорта Сухум реставрация самого монумента уже завершена, а благоустройство парка закончат к концу мая.

Сложнее на историческом участке, где после демонтажа начались серьёзные археологические раскопки.

«Это важно для нашего города, для нашей истории. Это памятник архитектуры, на котором археологи проводят работы и находят уникальные артефакты», – подчеркнул Агрба.

По просьбе учёных и историков решили сделать временный променад через территорию крепости, чтобы дать археологам возможность работать летом. На остальных участках работы идут планово, поэтапно.

Александр Журавский отметил, что после реконструкции набережная будет соответствовать тому облику, за который голосовали жители. Тогда в голосовании приняли участие 12 тысяч человек. При этом сохраняется не только исторический вид набережной, но и деревья, природный ландшафт. Все решения по реконструкции согласованы с градсоветом и общественным мнением.

Напомним, реконструкция стала возможной благодаря поддержке регионов России, российского бизнеса, а также абхазских предпринимателей. За каждым спонсором закреплены отдельные участки.