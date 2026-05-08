ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИБЫЛ В МОСКВУ
Новости Пятница, 08 мая 2026 12:29
Сухум. 8 мая 2026 г. Абхазия-Информ. По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В тот же день состоится встреча президента Абхазии Бадры Гунба с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
