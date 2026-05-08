ДЕЛЕГАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАХОДИТСЯ С ВИЗИТОМ В АБХАЗИИ

Сухум. 8 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Тамбовской области, возглавляемая руководителем аппарата правительства Тамбовской области Валерием Карасевым, находится с визитом в Республике Абхазия. В ее состав вошел заместитель председателя Тамбовской городской Думы Андрей Сапрыкин.

Сегодня тамбовчане встретились с главой администрации Галского района Константином Пилия и руководителем партии «Единая Абхазия» Алхасом Барзания.

Представители Тамбовской области примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и вкладу народов Республики Абхазия и Тамбовской области в победу в специальной военной операции.

Напомним, дружественные связи региона и Абхазии активно развиваются, а города Тамбов и Сухум являются побратимами с 2012 года.