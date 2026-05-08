Пятница, 08 мая 2026
ТУРЦИЯ И СОЧИ НЕ ИДУТ В СЧЕТ: ПОЧЕМУ АБХАЗИЯ СТАЛА ХИТОМ СЕЗОНА

Сухум. 8 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Туроператоры поделились предпочтениями российских туристов, которые все чаще выбирают Абхазию вместо Сочи и Турции. Сочи с каждым годом все меньше похож на спокойный курорт и все больше на перегруженный туристами город у моря. Цены растут, аэропорт работает с перебоями, пробки стали нормой, а сам отдых на Черноморском побережье Краснодарского края давно перестал быть бюджетным и предсказуемым.

На этом фоне все больше путешественников начинают рассматривать Абхазию как альтернативу. Это значит, что она рядом, море то же самое, а стоимость отдыха заметно ниже. Но действительно ли все так однозначно?

Абхазия, прежде всего, берет природой. Здесь горы подходят к морю почти вплотную, создавая особый микроклимат, а пейзажи выглядят более «дикими» и менее застроенными, чем на соседних курортах.

Озеро Рица, Гегский водопад, Новоафонская пещера, сосновые рощи Пицунды – это не просто туристические точки, а места, которые действительно производят впечатление и ради которых сюда едут снова и снова. Дополняет картину и стоимость отдыха: жилье в гостевых домах обычно стоит от 1500 до 4000 рублей за ночь, а хороший отель – от 5000 рублей, что в среднем заметно дешевле аналогичного уровня в Сочи.

Питание тоже остается доступным: обед на двоих в кафе чаще всего обходится в 1000–1500 рублей. Пляжи в Гагре и Пицунде тоже играют свою роль – они более просторные, с прозрачной водой, без плотной застройки и ощущения постоянной толпы. При желании здесь еще можно найти уединённые места, что для популярного побережья уже редкость.

Плюсом остается и логистика: добраться относительно просто, из Адлера до границы «Псоу» около 15 минут, дальше въезд для россиян безвизовый по паспорту, а с 2025 года появились и прямые рейсы в Сухум из ряда российских городов, что делает направление ещё доступнее.

Однако у этой картины есть и обратная сторона, о которой часто умалчивают. Сервис в Абхазии остается слабым местом: перебои с водой и электричеством, нестабильный интернет и Wi-Fi – не редкость, особенно в небольших гостевых домах.

Фотографии в интернете не всегда совпадают с реальностью, и к этому нужно быть готовым. Еще один важный момент – расчеты: наличные здесь по-прежнему основной способ оплаты, карты принимают далеко не везде, а банкоматы есть не в каждом населенном пункте, при этом снятие денег может сопровождаться комиссиями.

Граница в сезон превращается в отдельное испытание: ожидание может занять от часа до нескольких часов, а в праздничные периоды – ещё дольше, хотя опытные туристы часто выбирают пересечение пешком или на электричке «Ласточка», чтобы ускорить процесс. Дороги за пределами основных трасс могут быть в плохом состоянии, что стоит учитывать тем, кто планирует активно передвигаться по региону на автомобиле. Отдельно стоит упомянуть и природные особенности: в лесах и степных зонах встречаются змеи, сколопендры и другая живность, что требует обычной, но все же внимательности.

Есть и важный организационный момент для семейных поездок: с 2026 года для детей до 14 лет для въезда в Абхазию потребуется загранпаспорт, а свидетельство о рождении может уже не приниматься на практике из-за несогласованности правил. Поэтому при планировании отдыха с детьми лучше заранее уточнять актуальные требования и оформлять документы заблаговременно, поскольку это может занять несколько месяцев.

В итоге Абхазия подходит далеко не всем. Она понравится тем, кто ценит природу больше, чем сервис, готов к простому отдыху без идеальной инфраструктуры, не ждёт «всё включено» и ищет спокойствие без толп и суеты, пишет MagadanMedia.ru.

« ДЕЛЕГАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАХОДИТСЯ С ВИЗИТОМ В АБХАЗИИ В ГУДАУТЕ ОТКРЫЛСЯ IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ ПАМЯТИ РОМАНА ЧИРИКБАЯ »
