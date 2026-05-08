В ГУДАУТЕ ОТКРЫЛСЯ IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ ПАМЯТИ РОМАНА ЧИРИКБАЯ

Сухум. 8 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Гудауте стартовал IX Международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера Абхазии и России, кавалера ордена Леона Романа Чирикбая. Соревнования проходят среди юношей в возрастных категориях 13-14 и 15-16 лет. В турнире принимают участие около 200 спортсменов из Абхазии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, а также регионов России – Татарстана, Чувашии, Московской и Саратовской областей, ХМАО-Югры, Краснодарского края и Оренбурга.

На торжественной церемонии открытия участников приветствовали начальник спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорта Жанна Зантария, глава администрации Гудаутского района Астамур Аргун, президент Федерации бокса Абхазии Давид Аршба, министр просвещения Абхазии Хана Гунба, исполнительный директор Федерации бокса Краснодарского края Роман Ростовцев, главный судья турнира, судья всероссийской категории Сергей Миронов, ветераны спорта, представители общественности, члены Правительства, депутаты Парламента, семья Романа Чирикбая.

Министр просвещения Хана Гунба, обращаясь к спортсменам, отметила, что имя Романа Чирикбая занимает особое место в истории абхазского спорта.

«Жизненный путь Романа Чирикбая – это пример силы духа, преданности своему делу и служения Родине. Его имя навсегда вписано в историю абхазского спорта. Желаю всем участникам достойных соперников, честной борьбы и справедливого судейства», – сказала Гунба.

Начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария подчеркнула вклад Романа Чирикбая в развитие бокса в республике.

«Для многих из нас Роман Чирикбая был не только выдающимся спортсменом и тренером, но и человеком, который искренне жил спортом. Мы вместе проходили спортивный путь, и я хорошо помню, насколько много он сделал для развития бокса в Абхазии. После войны он всегда был рядом со спорткомитетом, помогал спортсменам, поддерживал инициативы и вкладывал душу в развитие спорта. Благодарю все команды, которые приехали на турнир. Желаю участникам красивых поединков и высоких спортивных результатов», – отметила Зантария.

Президент Федерации бокса Абхазии Давид Аршба поблагодарил всех, кто оказал поддержку в проведении соревнований.

«Этот турнир объединяет спортсменов из разных стран и регионов, дает возможность молодым боксерам проявить себя, получить опыт и почувствовать атмосферу большого спортивного праздника. Спасибо всем, кто поддерживает развитие бокса и помогает сохранять память о Романе Чирикбая», – сказал Аршба.

Исполнительный директор Федерации бокса Краснодарского края Роман Ростовцев отметил высокий уровень организации турнира и тесное взаимодействие между спортсменами Абхазии и Краснодарского края.

«Мы впервые принимаем участие в этом турнире, и нас приятно впечатлили уровень организации и теплый прием. Между Абхазией и Краснодарским краем давно сложились крепкие спортивные связи, многие абхазские спортсмены выступают в составе нашей сборной. Совсем недавно Сандро Цимцба стал победителем первенства России, и мы считаем эту победу общей. Он стал единственным спортсменом сборной Краснодарского края, завоевавшим золото, и это действительно значимое достижение», – подчеркнул Ростовцев.

Участникам турнира пожелали ярких поединков, честной борьбы и новых спортивных достижений.