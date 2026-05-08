ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
Календарь событий

ЗАДЕРЖАНЫ РОССИЯНЕ РАСПРОСТРАНЯВШИЕ НАРКОТИКИ

Новости Пятница, 08 мая 2026 13:58
ЗАДЕРЖАНЫ РОССИЯНЕ РАСПРОСТРАНЯВШИЕ НАРКОТИКИ

Сухум. 8 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники УВД по г. Сухум с поличным задержали троих граждан, подозреваемых в сбыте наркотических средств. Ими оказались граждане России: Дадашев Магомед Вагитович, 2004 г.р., проживающий в Калуге, Пчёлкина Лилия Сергеевна, 2007 г.р. – жительница деревни Озеро Калужской области, и несовершеннолетняя Волосникова Виктория Владиславовна, 2009 г.р., так же жительница Калуги.

В ходе личного досмотра у гражданина Дадашева был изъят кожаный кошелек, в котором хранилось 5 заизолированных черных свёртков с метадоном.

Аналогичные свертки изъяты у задержанной Лилии Пчелкиной. Женщина в кармане носимой одежды хранила 12 готовых к реализации свертков с наркотиками.

Так же был проведен личный досмотр гражданки Волосниковой Виктории, у которой в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних УВД по г. Сухум сотрудники уголовного розыска изъяли 11 свертков с наркотическим средством.

В ходе обследования арендованной квартиры по месту временного проживания подозреваемых, обнаружено и изъято еще 12 свертков с аналогичным наркотическим средством.

При обследовании участков местности на территории с. Яштуха несовершеннолетняя Волосникова добровольно указала места, где ранее скрытно разместила так называемые закладки. В результате чего было изъято еще два аналогичных свертка.

Общая масса изъятого у граждан Дадашева, Пчелкиной и Волосниковой наркотического средства «метадон» составила 41,374 грамма.

По факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыту наркотического средства в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, в отношении вышеназванных граждан возбуждено уголовное дело. Расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум. Подозреваемые заключены под стражу.

