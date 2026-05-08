ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ БАШКОРТОСТАНА

Сухум. 8 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба принял делегацию из Республики Башкортостан. В составе делегации – министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева и помощник министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Екатерина Новокрещенова.

Во встрече приняли участие управляющая делами Администрации Сухума Ирина Шония и директор Управления городским хозяйством Руслан Авидзба.

Глава столицы Тимур Агрба приветствуя гостей, отметил историю многолетнего плодотворного сотрудничества между Сухумом и Уфой, а также реализацию масштабной реконструкции набережной.

«Мы благодарны за всестороннюю поддержку, которую вы оказываете. В разные времена и во время Отечественной войны народа Абхазии, ваши врачи оперировали раненых.

Важно отметить строительство точной копии сухумской колоннады в Уфе, запуск авиасообщения между нашими городами. Это важный аспект в развитии логистической доступности нашего города. Масштабная реконструкция набережной, где большая часть работ выпала на вашу долю. Вы смело взялись на работу. За что мы очень благодарны», – сказал Агрба.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева также отметила, что запуск авиасообщения – важный аспект, который еще теснее свяжет две Абхазию и Башкирию.

«Мы прилетели первым рейсом традиционно поддержать новый рейс. Что раньше казалось невозможным – сесть в самолет в Уфе и через три часа оказаться в Сухуме, – то, о чем наши бабушки и дедушки мечтали, сегодня стало реальностью благодаря нашему главе и Президенту Абхазии. Надеемся, что этот рейс станет толчком к развитию нашего сотрудничества. Мы привезли туроператоров, которые уже общаются со своими коллегами», – сказала Маргарита Болычева.

На встрече обсудили ход реконструкции участка набережной, за который ответственен Башкортостан.