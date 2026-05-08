ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ И РОССИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

Сухум. 8 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба и президент Российской Федерации Владимир Путин обменялись поздравлениями с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Поздравляю Вас с великим и священным праздником – Днём Победы, 9 мая!

Этот день навсегда вписан в мировую историю как символ беспримерного мужества, стойкости и единства народов. Победа в Великой Отечественной войне стала решающим событием, определившим судьбу всего человечества и избавившим мир от угрозы фашизма. Народы Советского Союза, объединившись перед лицом смертельной опасности, продемонстрировали силу духа, которая и сегодня остаётся нравственным ориентиром для будущих поколений.

Особая, определяющая роль Советского Союза в достижении этой Победы не подлежит сомнению. Попытки пересмотра исторической правды, умаления подвига советского народа или искажения событий тех лет недопустимы и должны встречать решительный отпор. Память о героизме миллионов людей – это не только дань прошлому, но и ответственность перед будущим.

Республика Абхазия неизменно разделяет эти ценности. В этот знаменательный день мы особенно остро ощущаем духовную близость с Великой Россией, нашу общую историю и общую память о подвиге, который навсегда останется в сердцах наших народов.

От всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо Российской Федерации. Народу России - мира, процветания и стабильного развития».

В поздравлении Владимира Путина говорится:

«Уважаемый Бадра Зурабович,

Примите самые искренние поздравления по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы – священный праздник, символизирующий беспримерный героизм и единение наших народов, сокрушивших нацистских захватчиков и отстоявших свободу родной земли.

Убежден, что закаленные на полях сражений славные традиции дружбы и взаимопомощи будут и впредь служить надежной основой для укрепления российско-абхазских союзнических отношений, станут нравственным ориентиром для наших детей и внуков.

Прошу Вас передать всем проживающим в Республике ветеранам слова самой искренней благодарности, а также

пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия».