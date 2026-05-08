АБХАЗИЯ И БАШКОРТОСТАН ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Сухум. 8 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма Республики Абхазия состоялась рабочая встреча с представителями туристической отрасли Республики Башкортостан. Во встрече приняли участие министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева, представители туроператора Алтын Юл, министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа, директор РУП НТК, а также представитель компании Апсуа Тур.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития туристического сотрудничества, налаживания устойчивых туристических потоков и востребованности абхазского направления у жителей Башкортостана. Отдельное внимание было уделено перспективам расширения транспортного сообщения и укрепления деловых контактов между представителями туристической отрасли двух республик.

Приветствуя гостей, Астамур Логуа отметил особое значение отношений между Республикой Абхазия и Республикой Башкортостан.

«Мы высоко ценим тот неоценимый вклад, который Республика Башкортостан внесла в жизнь Абхазии в непростые для нас годы. Поддержка дружеского народа Башкортостана для нас имеет особое значение, и память об этом будет сохраняться всегда. Рассчитываем, что наши связи будут и дальше укрепляться. Сегодня состоялся первый рейс, и мы надеемся, что он станет началом регулярного и взаимовыгодного сотрудничества», – подчеркнул министр.

Также в рамках встречи были обсуждены вопросы информационного взаимодействия в продвижении туристических продуктов, а также возможности увеличения туристического потока за счёт проведения событийных мероприятий, способствующих росту взаимного интереса к туристическому потенциалу двух республик.