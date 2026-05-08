ДЕЛБА И МИШУСТИН ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сухум. 8 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба и председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обменялись поздравлениями с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«Уважаемый Михаил Владимирович, примите искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Этот день навсегда останется в нашей памяти как символ мужества, стойкости и несгибаемой воли советского народа, одержавшего победу над фашизмом. Подвиг героев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, и самоотверженность тружеников тыла – это бесценное наследие, которое мы бережем, чтобы передать будущим поколениям наших соотечественников.

Память о совместной борьбе и братстве по оружию является прочным фундаментом для союзнических отношений Республики Абхазия и Российской Федерации.

Наши сердечные поздравления с Великой Победой мы адресуем всем российским ветеранам, сражавшимся на фронтах и трудившимся в тылу».

В поздравлении Михаила Мишустина Владимиру Делба говорится:

«Уважаемый Владимир Валерьевич, сердечно поздравляю Вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В этот знаменательный день мы с благодарностью вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, отстоявших в героической борьбе с нацизмом право на жизнь и свободу для будущих поколений.

Убеждён, что боевое братство, закалённое в годы суровых военных испытаний, будет и впредь служить прочной основой для дальнейшего развития российско-абхазских отношений в духе дружбы, взаимного уважения и стратегического партнёрства».

Михаил Мишустин передал абхазским ветеранам искренние слова благодарности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия.