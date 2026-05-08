 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛБА И МИШУСТИН ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Новости Пятница, 08 мая 2026 17:55
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛБА И МИШУСТИН ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сухум. 8 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба и председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обменялись поздравлениями с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравительном адресе Михаилу Мишустину говорится:

«Уважаемый Михаил Владимирович, примите искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Этот день навсегда останется в нашей памяти как символ мужества, стойкости и несгибаемой воли советского народа, одержавшего победу над фашизмом. Подвиг героев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, и самоотверженность тружеников тыла – это бесценное наследие, которое мы бережем, чтобы передать будущим поколениям наших соотечественников.

Память о совместной борьбе и братстве по оружию является прочным фундаментом для союзнических отношений Республики Абхазия и Российской Федерации.

Наши сердечные поздравления с Великой Победой мы адресуем всем российским ветеранам, сражавшимся на фронтах и трудившимся в тылу».

В поздравлении Михаила Мишустина Владимиру Делба говорится:

«Уважаемый Владимир Валерьевич, сердечно поздравляю Вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В этот знаменательный день мы с благодарностью вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, отстоявших в героической борьбе с нацизмом право на жизнь и свободу для будущих поколений.

Убеждён, что боевое братство, закалённое в годы суровых военных испытаний, будет и впредь служить прочной основой для дальнейшего развития российско-абхазских отношений в духе дружбы, взаимного уважения и стратегического партнёрства».

Михаил Мишустин передал абхазским ветеранам искренние слова благодарности, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 08 мая 2026 17:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ И БАШКОРТОСТАН ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С ДНЕМ ПОБЕДЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.