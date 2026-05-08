ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С ДНЕМ ПОБЕДЫ

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, сердечно поздравляю Вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Сухум. 8 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба поздравил заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева с Днем Победы. В поздравлении говорится:

9 мая олицетворяет собой мужество, стойкость, самоотверженность и беспримерное мужество народов Советского Союза, одержавших победу в самой кровопролитной войне.

Глубоко чтим подвиг всех, кто сражался на фронтах, трудился в тылу, кто отдал свои жизни за достойное будущее новых поколений.

Сегодня, вспоминая наших героев, мы особенно ценим братские узы, которые связывают народы Абхазии и России и которые служат прочной основой развития всеобъемлющих двусторонних отношений.

Глубоко признательны Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, за неоценимое личное участие и поддержку в укреплении абхазской государственности. Ваше понимание и внимание к вопросам Абхазии имеют огромное значение для нашего народа.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо России и нашего общего жизненного пространства».