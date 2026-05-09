БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Этот священный день навсегда вписан в историю человечества как символ мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине. Сколько бы лет ни прошло, значение Великой Победы не меркнет - она остаётся нравственным ориентиром для всех поколений.

Народ Абхазии вместе со всеми народами Советского Союза плечом к плечу встал на защиту большой Родины от немецко-фашистских захватчиков. Тысячи наших соотечественников ушли на фронт, проявив героизм и самоотверженность. Более 55 тысяч жителей Абхазии приняли участие в Великой Отечественной войне, свыше 17 тысяч из них не вернулись домой. Высокое звание Героя Советского Союза было присвоено 23 уроженцам Абхазии – и их подвиг навсегда останется в нашей памяти.

Воспитанные на примере героев Великой Отечественной войны, их дети и внуки с честью продолжили традиции доблести и патриотизма. В тяжёлые годы Отечественной войны народа Абхазии они встали на защиту своей земли, проявив мужество и верность Родине.

Особые слова признательности и глубочайшего уважения – нашим дорогим ветеранам, которые сегодня рядом с нами. Вы – живая связь времён, хранители правды о войне и настоящие герои, чьё мужество и сила духа остаются для нас примером. Забота о вас, внимание и поддержка – наш священный долг. Низкий поклон вам за Победу, за мирное небо и за возможность жить и строить будущее.

Сегодня, как никогда, важно бережно хранить историческую правду. Недопустимы попытки переписать историю, приуменьшить решающую роль Победы советского народа и исказить память о подвиге миллионов людей, отстоявших свободу и мир.

В этот знаменательный день выражаю глубокую благодарность ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал Победу. Низкий поклон павшим героям.

Желаю вам, дорогие соотечественники, крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть память о Великой Победе объединяет нас, вдохновляет на созидание и укрепляет нашу любовь к Родине.

С праздником Великой Победы!»