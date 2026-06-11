ОБСУДИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялась встреча вице-премьера Республики Абхазия Майи Цыбулевской с заместителем генерального директора по региональному развитию и международному сотрудничеству Российского общества «Знание» Георгием Будным. Визит представителей российской просветительской организации направлен на установление контактов и определение контуров потенциального сотрудничества.

Майя Цыбулевская выразила признательность за проявленный интерес к Абхазии и отметила, что развитие научно-образовательного пространства и внедрение лучших современных практик в сфере просвещения открывают новые качественные возможности для молодежи Абхазии.