 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Новости Четверг, 11 июня 2026 19:32
Оцените материал
(0 голосов)
ОБСУДИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сухум. 11 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялась встреча вице-премьера Республики Абхазия Майи Цыбулевской с заместителем генерального директора по региональному развитию и международному сотрудничеству Российского общества «Знание» Георгием Будным. Визит представителей российской просветительской организации направлен на установление контактов и определение контуров потенциального сотрудничества.

Майя Цыбулевская выразила признательность за проявленный интерес к Абхазии и отметила, что развитие научно-образовательного пространства и внедрение лучших современных практик в сфере просвещения открывают новые качественные возможности для молодежи Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 11 июня 2026 19:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ФИЛЬМ ПРОДЮСЕРА ИЗ АБХАЗИИ НОМИНИРОВАН НА ПРЕМИЮ ТЭФИ В ОЧАМЧЫРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПОДСТАНЦИИ «ОЧАМЧЫРА 2» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.