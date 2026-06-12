БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОССИИ

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь многонациональный народ Российской Федерации с государственным праздником – Днём России.

Этот праздник символизирует многовековую историю российской государственности, величие и силу России, её неразрывную связь с духовными и нравственными ценностями, единством народов, населяющих страну. Россия сегодня – это великая держава, уверенно отстаивающая свои национальные интересы, суверенитет и право народов на мирное и свободное развитие.

Особое значение нынешнему празднику придаёт то, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. Это является ярким свидетельством приверженности Российской Федерации идеалам межнационального согласия, взаимного уважения и сплочённости народов, которые веками составляли основу силы и устойчивости российского государства.

Абхазо-российские отношения, основанные на принципах дружбы, союзничества и взаимного доверия, имеют для Республики Абхазия особое значение. Народ Абхазии высоко ценит неизменную поддержку Российской Федерации, оказываемую нашей республике, и с чувством глубокой благодарности относится к братскому многонациональному народу России.

Республика Абхазия неизменно поддерживает Российскую Федерацию в её стремлении к обеспечению справедливого миропорядка, безопасности и стабильности. Уверен, что союзнические отношения между нашими государствами и впредь будут укрепляться во благо народов Абхазии и России.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Российской Федерации – мира, процветания и единства».