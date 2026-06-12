 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОССИИ

Новости Пятница, 12 июня 2026 13:53
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь многонациональный народ Российской Федерации с государственным праздником – Днём России.

Этот праздник символизирует многовековую историю российской государственности, величие и силу России, её неразрывную связь с духовными и нравственными ценностями, единством народов, населяющих страну. Россия сегодня – это великая держава, уверенно отстаивающая свои национальные интересы, суверенитет и право народов на мирное и свободное развитие.

Особое значение нынешнему празднику придаёт то, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. Это является ярким свидетельством приверженности Российской Федерации идеалам межнационального согласия, взаимного уважения и сплочённости народов, которые веками составляли основу силы и устойчивости российского государства.

Абхазо-российские отношения, основанные на принципах дружбы, союзничества и взаимного доверия, имеют для Республики Абхазия особое значение. Народ Абхазии высоко ценит неизменную поддержку Российской Федерации, оказываемую нашей республике, и с чувством глубокой благодарности относится к братскому многонациональному народу России.

Республика Абхазия неизменно поддерживает Российскую Федерацию в её стремлении к обеспечению справедливого миропорядка, безопасности и стабильности. Уверен, что союзнические отношения между нашими государствами и впредь будут укрепляться во благо народов Абхазии и России.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Российской Федерации – мира, процветания и единства».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 12 июня 2026 13:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 95-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИМЕНИ КОНСТАНТИНА КОВАЧА ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.