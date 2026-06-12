ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОССИИ
Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Владимир Делба поздравил председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днем России.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Михаил Владимирович, от имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и российский народ с Днем России!
Этот праздник символизирует единство, суверенитет и древнюю историю великой страны. Россия всегда была и остается главным другом, союзником Абхазии, играя ключевую роль в обеспечении мира, стабильности и безопасности в нашем регионе.
Высоко ценим многолетнее партнерство между нашими государствами, основанное на взаимном уважении, доверии и общих интересах. Уверен, что наши стратегические отношения будут и впредь развиваться на благо народов Абхазии и России.
Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо Российской Федерации, а всему российскому народу – мира, благополучия и процветания!»
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