ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОССИИ

«Уважаемый Михаил Владимирович, от имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и российский народ с Днем России!

Этот праздник символизирует единство, суверенитет и древнюю историю великой страны. Россия всегда была и остается главным другом, союзником Абхазии, играя ключевую роль в обеспечении мира, стабильности и безопасности в нашем регионе.

Высоко ценим многолетнее партнерство между нашими государствами, основанное на взаимном уважении, доверии и общих интересах. Уверен, что наши стратегические отношения будут и впредь развиваться на благо народов Абхазии и России.

Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо Российской Федерации, а всему российскому народу – мира, благополучия и процветания!»