ЮНЫЕ ХУДОЖНИЦЫ ИЗ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛИСЬ В МОСКВУ
Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Десять участниц конкурса «Крылья над Сухумом: мост дружбы», занявшие первые места, получили возможность своими глазами увидеть российскую столицу.
Их ожидает насыщенная программа: пешие экскурсии по историческим местам, прогулка на катере, посещение Национального центра «Россия», ВДНХ и Третьяковской галереи.
Конкурс был организован сухумским аэропортом им. В.Г. Ардзинба и проводился с 23 по 27 марта 2026 года.
Выставку работ финалистов посетили президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в начале апреля.
Последнее от Super User
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЕМ РОССИИ
- БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОССИИ
- ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 95-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИМЕНИ КОНСТАНТИНА КОВАЧА
- ВИДЕОСОВЕЩАНИЕ ГЛАВ МИД АБХАЗИИ, ПМР И РЮО
- ОЛЕГ БАРЦИЦ ВЫСТУПИЛ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ «ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ И В ЧЕРНОМОРСКОМ МАКРОРЕГИОНЕ»