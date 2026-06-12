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Абхазия Информ

ЮНЫЕ ХУДОЖНИЦЫ ИЗ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛИСЬ В МОСКВУ

Новости Пятница, 12 июня 2026 13:59
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ЮНЫЕ ХУДОЖНИЦЫ ИЗ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛИСЬ В МОСКВУ

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Десять участниц конкурса «Крылья над Сухумом: мост дружбы», занявшие первые места, получили возможность своими глазами увидеть российскую столицу.

Их ожидает насыщенная программа: пешие экскурсии по историческим местам, прогулка на катере, посещение Национального центра «Россия», ВДНХ и Третьяковской галереи.

Конкурс был организован сухумским аэропортом им. В.Г. Ардзинба и проводился с 23 по 27 марта 2026 года.

Выставку работ финалистов посетили президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в начале апреля.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 12 июня 2026 14:01

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