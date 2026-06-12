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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ПУТЕШЕСТВУЙ!»

Новости Пятница, 12 июня 2026 14:08
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ДЕЛЕГАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ПУТЕШЕСТВУЙ!»

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Министерства туризма Республики Абхазия во главе с министром Астамуром Логуа участвует в международном туристическом форуме «Путешествуй!». Этот форум – ключевое событие российской туриндустрии мирового масштаба и основная площадка, объединяющая профессионалов отраслевого сообщества и широкую аудиторию путешественников.

Уникальный формат позволяет представить гражданам туристический потенциал России и дружественных зарубежных направлений, продемонстрировать разнообразие видов туризма.

В рамках форума планируется ряд рабочих встреч, нацеленных на развитие туризма в республике, участие представителей делегации на панельных дискуссиях, а также выступление министра на деловых сессиях.

Форум «Путешествуй!» для Абхазии – большая площадка для презентации возможностей, отметил глава Минтуризма Астамур Логуа.

Он рассказал о ряде деловых встреч на полях форума, в том числе с замминистра экономразвития РФ Дмитрием Вахруковым. Стороны обсудили вопросы, которые ранее в апреле обсуждали на АМЭФ.

Среди тем – сотрудничество абхазских и российских страховых компаний, принятие республикой положения о классификации отелей.

«Ближайшей осенью мы начнем этот проект реализовывать. То есть на следующий год уже у граждан Российской Федерации, которые будут выбирать Абхазию, будет понимание, в какой отель, с каким уровнем сервиса и по какой цене они будут приезжать», – сказал Логуа.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 12 июня 2026 14:19

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