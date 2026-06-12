АСТАМУР ЛОГУА РАССКАЗАЛ О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В АБХАЗИИ

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На полях международного форума «Путешествуй!» министр туризма Абхазии Астамур Логуа выступил на пленарной сессии «Туризм государственной важности: стратегический потенциал международного сотрудничества». Он представил ключевые направления развития отрасли.

Министр отметил, что в 2025 году в республике возобновлено регулярное авиасообщение, география рейсов расширяется за счёт регионов РФ.

Для граждан России, Беларуси и Казахстана действует безвизовый режим в туристических целях на две недели, туристы из других стран могут оформить электронную визу онлайн или по прибытии.

Логуа также сообщил о масштабной реконструкции Сухумской набережной, модернизации пункта пропуска на границе (завершение к 2027 году), создании Академии сервиса и запуске системы классификации средств размещения осенью. Кроме того, впервые сформирован единый событийный календарь, призванный продлить туристический сезон.

Международный туристический форум «Путешествуй!» проходит в Москве, на ВДНХ, с 10 по 14 июня 2026 года.