 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСТАМУР ЛОГУА РАССКАЗАЛ О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 12 июня 2026 14:19
Оцените материал
(0 голосов)
АСТАМУР ЛОГУА РАССКАЗАЛ О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В АБХАЗИИ

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На полях международного форума «Путешествуй!» министр туризма Абхазии Астамур Логуа выступил на пленарной сессии «Туризм государственной важности: стратегический потенциал международного сотрудничества». Он представил ключевые направления развития отрасли.

Министр отметил, что в 2025 году в республике возобновлено регулярное авиасообщение, география рейсов расширяется за счёт регионов РФ.

Для граждан России, Беларуси и Казахстана действует безвизовый режим в туристических целях на две недели, туристы из других стран могут оформить электронную визу онлайн или по прибытии.

Логуа также сообщил о масштабной реконструкции Сухумской набережной, модернизации пункта пропуска на границе (завершение к 2027 году), создании Академии сервиса и запуске системы классификации средств размещения осенью. Кроме того, впервые сформирован единый событийный календарь, призванный продлить туристический сезон.

Международный туристический форум «Путешествуй!» проходит в Москве, на ВДНХ, с 10 по 14 июня 2026 года.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 12 июня 2026 14:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ПУТЕШЕСТВУЙ!» РОССИЯ И АБХАЗИЯ РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ТУРИЗМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.