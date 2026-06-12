РОССИЯ И АБХАЗИЯ РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ТУРИЗМЕ

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа в рамках форума «Путешествуй!». провел рабочую встречу с замминистра экономического развития России Дмитрием Вахруковым. Стороны обсудили комплекс мер, направленных на увеличение туристического потока между странами и повышение качества сервиса для отдыхающих, в том числе вопросы расширения авиасообщения, туристической страховки и подготовки кадров для индустрии туризма.

Участники встречи отметили положительный эффект от продления упрощенного порядка выезда детей. По решению Президента России в прошлом месяце и до 2027 года было возобновлена возможность выезжать за границу с детьми до 14 лет по свидетельству о рождении.

«Уверен, что данный шаг приведет к росту бронирований в пик туристического сезона – июль и август», – заявил Дмитрий Вахруков.

Существенный прогресс достигнут и в развитии авиасообщения. Российские туроператоры активно выкупают блоки мест на рейсах в столицу Абхазии.

На данный момент полеты в Сухум уже запущены из шести российских городов: Москвы, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска, Уфы, Минеральных Вод и Калуги. С 1 июля будет запущен прямой рейс из Екатеринбурга. Завершая встречу, Дмитрий Вахруков подчеркнул важность проделанной работы для жителей обеих стран.

«Создание условий роста взаимных туристических поездок – то, чего ждут жители наших стран. Это важно для развития экономических, а главное – культурных и дружеских связей», – резюмировал заместитель министра.