РЕКОНСТРУИРОВАННАЯ НАБЕРЕЖНАЯ СУХУМА ОТКРОЕТСЯ 3 ИЮЛЯ

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Набережная Диоскуров в Сухуме, которая реконструируется при поддержке российских регионов, абхазских бизнесменов и аэропорта Сухума им. В. Г. Ардзинбы, откроется 3 июля. Об этом ТАСС сообщил министр туризма Абхазии Астамур Логуа на международном туристическом форуме «Путешествуй!».

«3 июля ожидается открытие нашей шикарной набережной Сухума, которая реконструируется при поддержке российских регионов, абхазских бизнесменов и аэропорта Сухума им. В. Г. Ардзинбы. На одном из участков, где идет реконструкция, обнаружили древние артефакты, там сейчас пока идут раскопки и потому эта часть набережной немного запоздала, но 3 июля центральная набережная откроется», – сказал министр.

Логуа сообщил, что в Абхазии появились новые туристические маршруты, локации, а также туристические компании.

«Одну из них – первую частную туристическую авиакомпанию мы рекламировали (на форуме). Эта компания на своих вертолетах возит в горы и показывает самые труднодоступные и одни из самых красивых, на мой взгляд, мест. Я и многие мои друзья не знали, что есть место, где стекаются 16 водопадов. И туда можно добраться и увидеть эту красоту только с помощью вертолета», – сказал он.

Кроме того, по словам Логуа, сухумский аэропорт, который заработал в мае прошлого года, активно расширяет географию полетов.

«Буквально на днях стало известно, что с 1 июля начнутся авиарейсы в Екатеринбург. Надеемся, что мы каждую неделю будем говорить о достижениях и новых городах», – сказал глава Минтуризма.

Сухум в настоящее время связан авиасообщением с Москвой, Ханты-Мансийском, Уфой, Минводами, Нижним Новгородом.