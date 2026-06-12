АБХАЗИЯ ОЖИДАЕТ БОЛЕЕ 2 МЛН ТУРИСТОВ ПРИ УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИЙ ВЪЕЗДА

Сухум. 12 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство туризма Абхазии планирует привлечь более 2 млн туристов в этом году. Жесткие правила для детей-русских ослаблены, что уже повысило показатели. Астамур Логуа сообщил, что погода раннего сезона осложнила ситуацию, но теперь прогнозы улучшились.

Министерство туризма Абхазии ожидает, что в этом году число туристов преодолеет отметку в 2 миллиона, несмотря на неблагоприятные погодные условия в начале курортного сезона. Об этом сообщил глава ведомства Астамур Логуа агентству ТАСС в ходе международного туристического форума «Путешествуй».

Практически весь май в республике прошел под проливными дождями, а 25 мая восточная часть Абхазии пострадала от ливней, вызвавших разрушение мостов и подмытие дорог.

Начало летнего сезона пришлось на непростые погодные условия, а также на действующие правила въезда для русских детей до 14 лет. Из-за паспортных вопросов наблюдалось отставание в раннем бронировании на 20-30%. Однако 8 апреля было принято решение разрешить въезд детей-россиян по свидетельствам о рождении, что стало исключением для Абхазии, и ситуация стала улучшаться. Недавно отставание составляло всего 6%, а на данный момент, думаю, показатели уже сравнялись с прошлогодними.

«Если все пройдет удачно, надеемся достичь уровня в 2 миллиона туристов к концу этого года. В прошлом году Абхазия приняла 1 миллион 880 тысяч туристов, – сообщил Логуа.

Министр подчеркнул, что более 90% туристов в Абхазии составляют россияне. Остальная доля приходится на гостей из стран СНГ, таких как Белоруссия, Казахстан и Армения, а также небольшие потоки из Турции.