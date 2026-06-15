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Абхазия Информ

ПОДПИСАНЫ УКАЗЫ О НАГРАЖДЕНИИ

Новости Понедельник, 15 июня 2026 13:15
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ПОДПИСАНЫ УКАЗЫ О НАГРАЖДЕНИИ

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о награждении орденом «Ахьдз-Апша» III степени за личный вклад в укрепление театральных связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, подготовку профессиональных кадров для Республики Абхазия президента Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Николаевича Любимова.

Также Указом президента почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия» за заслуги в области культуры и искусства, вклад в развитие абхазо-российского культурно-гуманитарного сотрудничества, подготовку профессиональных творческих кадров для Республики Абхазия присвоено главному режиссеру Государственного академического Малого театра России, заведующему кафедрой актерского мастерства Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина Алексею Владимировичу Дубровскому.

С 11 по 14 июня в Абхазии впервые в своей истории провел гастроли Государственный академический Малый театр России. В свой юбилейный, 270-й сезон коллектив представил на сцене Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера спектакли «Женитьба» и «Игроки» Н. В. Гоголя.

Ранее президент провел встречу с главным режиссером Малого театра, заслуженным артистом РФ Алексеем Дубровским и народной артисткой РФ Ириной Муравьевой и отметил, что первые в истории гастроли коллектива в Абхазии станут знаковым событием в культурной жизни республики.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июня 2026 13:17

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