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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Новости Понедельник, 15 июня 2026 19:23
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. Был рассмотрен проект закона «О государственной регистрации автотранспортных средств» и связанный с ним проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О безопасности дорожного движения».

Участники заседания обсудили поправки, представленные к принятому в первом чтении проекту закона «О государственной регистрации автотранспортных средств», который разработан в целях установления правовых и организационных основ государственной регистрации автотранспорта.

Среди основных проблем, которые подлежат урегулированию данным законопроектом, по мнению его авторов, являются:

– установление прозрачных и финансово выгодных для интересов государства и общества правил и принципов присвоения государственных регистрационных знаков так называемых престижных серий и комбинаций;

– обеспечение условий по актуализации базы данных автотранспортных средств;

– создание препятствий для эксплуатации незарегистрированных или не прошедших технический осмотр или перерегистрацию при смене владельца автотранспортных средств.

Члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект во втором чтении.

Затем депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части жилищных отношений». Он направлен на создание прозрачного механизма перепрофилирования объектов жилищного фонда под государственные и социальные нужды. По итогам обсуждения комитет рекомендует на заседании сессии Парламента принять в первом чтении данный законопроект.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июня 2026 19:27

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